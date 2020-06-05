ذي قار تسجل 25 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة لامرأة مصابة

2020/06/05 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت 25 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لامرأة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ذي قار، سجلت اليوم 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 1006 أصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى معدل منذ اجتياح كورونا للبلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص 9642 نموذجا في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 281901".

واشارت الى أنها "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1006 إصابة في العراق"، مبينة أن الاصابات توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 274، وبغداد/ الكرخ: 139، ومدينة الطب: 115، والنجف: 21، والبصرة: 96، والسليمانية: 87، واربيل : 12، ودهوك: 6، وكربلاء: 31، وواسط: 42، وكركوك: 28، وديالى: 3، وبابل: 48، وميسان: 11، والديوانية: 24، وذي قار: 50، والمثنى: 13، ونينوى: 1، وصلاح الدين: 5".

ولفتت إلى أنها سجلت "235 حالة شفاء، موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 153، وبغداد/ الكرخ: 43، والنجف: 4، والبصرة: 6، واربيل : 3، وديالى: 13، وبابل: 2، وميسان: 6، والديوانية: 1، والمثنى: 1، وصلاح الدين: 3".

ونبهت على تسجيل "14 وفاة، 4 منها في بغداد/ الرصافة، و2 في بغداد/ الكرخ، و4 في مدينة الطب، وواحدة في البصرة، و2 في ديالى، وواحدة في المثنى".

وأوضحت أن "مجموع الإصابات بلغ 9846، ومجموع حالات الشفاء بلغ 4573، والراقدين الكلي: 4988، والراقدين في العناية المركزة:63، ومجموع الوفيات: 285".

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