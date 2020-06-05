حرق عدد من الخيم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد

2020/06/05 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادأفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن احتراق عدد من خيم المعتصمين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغدادوذكر المصدر لوكالة أين نيوز، ان عدداً من الخيم تحت نصب الحرية في ساحة التحرير قد احترقت عند الساعة الثانية ظهراً وأشار المصدر، عن قول عددا من المعتصمين هناك ،أن افرادا استغلوا خلوا الساحة من المتظاهرين بسبب حرارة الجو، وقاموا باشعال الخيم بمادة "البانزين" ولاذوا بالفرار بعد قدوم المتظاهرين لاطفاء النار.

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