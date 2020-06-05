تجدد التظاهرات في ذي قار للتأكيد على المطالب ومحاسبة قتلة المتظاهرين

2020/06/05 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قار تجددت التظاهرات في ساحة الحبّوبي، بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، للتأكيد على مطالب الاحتجاجات الشعبية، وخاصة استكمال قانون الانتخابات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.وقال مصدر مطلع، إن "المئات من المتظاهرين، تجمّعوا عصر اليوم في ساحة الحبوبي بالناصرية، وانطلقوا في تظاهرات حاشدة، داخل الساحة ومقترباتها، حيث رددوا شعارات تطالب بالاصلاح السياسي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين".وأضاف، أن "المطالب الرئيسية هي، استكمال قانون الانتخابات المبكرة، وإقالة المسؤولين الفاسدين، ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتعويض ذوي الضحايا".

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