2020/06/05 | 20:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قال مراسل " كلكامش برس " ان المدرب علي هادي بحالة صعبة جدا مشيرا الى ان إصابته بفايروس كورونا واردة .واضاف بانه تم نقل هادي يوم امس الى المستشفى، بتدخل من وزير الشباب عدنان درجال ، فيما لاتزال نتيجة الفحوصات بالانتظار .

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