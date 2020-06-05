2020/06/05 | 20:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت صحيفة "دايلي بيست" الأميركية عن معلومة مفاجئة تشير إلى أن اثنين من عناصر الشرطة الموقوفين بعملية اعتقال جورج فلويد التي أدت لوفاته، قد بدآ مسيرتهما المهينة قبل الحادثة بأيام فقط.وقالت الصحيفة إن توماس لين و ألكسندر كوينغ الذين يواجهان تهمتي المساعدة والتحريض على قتل فلويد، قد بدآ عملهما قبل 4 أيام فقط من الحادثة.وخلال مثولهما أمام المحكمة الخميس قال لين، الذي أمسك ساقي فلويد خلال الاعتقال المميت، إنه كان قلقا من أن يكون فلويد في حالة هذيان وسأل الضباط الآخرين مرتين عما إذا كان عليهم أن يدحرجوه، أما كوينغ، وهو أسود، فقد أمسك بظهر فلويد.وقال المحامون إن الشرطيين مبتدئين وخرجا للمراقبة، ولم يكن أمامهما خيار سوى اتباع أوامر المخضرم ديريك شوفين الذي أمضى 19 عاما في الخدمة، والذي وضع ركبته على رقبة فلويد لمدة 8 دقائق و46 ثانية.وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك، تشير سجلات الشرطة إلى أنهما ربما مرا بخبرة تزيد عن بضعة أيام، حيث أصبحا ضابطين في ديسمبر.وشُوهد كوينغ ولين في مقطع الفيديو الذي وثق عملية القتل وهما يساعدان تشوفين على تقييد فلويد.وأثارت وفاة فلويد احتجاجات كبيرة على مدار الأيام الماضية، وقد تخللتها أعمال نهب وشغب دفعت بنشر الحرس الوطني وقوات الجيش في بعض الأماكن.

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