مشهد “مروّع” من اعتداء الشرطة الأميركية على مواطن وتركه ينزف على الأرض من دون مساعدة

2020/06/05 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، قيام الشرطة الأميركية بدفع مواطن أميركي وإسقاطه أرضا حتى نزف دم من رأسه ولم يسعفوه لأسباب لم نتمكن من معرفتها.وحصلت “يس عراق” على الفيديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يقم المواطن بالاعتداء على الشرطة وبمجرد تحدث معهم أسقطوه أرضا، حتى نزف من رأسه ولم يتضح من الفيديو […]

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