رزيج يعلن افتتاح مركز للشرطة المحلية جنوبي الفلوجة لتعزيز امن واستقرار الاحياء السكنية

2020/06/05 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ،الجمعة، عن افتتاح مركز للشرطة المحلية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال رزيج في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” قيادة شرطة الانبار افتتحت مركز للشرطة المحلية في منطقة حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، في خطوة تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار في كافة الاحياء السكنية […]

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