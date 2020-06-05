كيف تعقم الكمامات لإعادة استخدامها

2020/06/05 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز فرضت العديد من الدول ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل والأماكن العامة للحد من انتشار العدوى بين الأشخاص، لكن من الضروري تعقيم الكمامة جيدا قبل إعادة استخدامها.وهناك عدة طرق لتنظيف الكمامة القماشية كي لا تشكل خطرا على مرتديها، بحسب ما نقلته وكالة “دي دبليو”.وبرأي الأطباء، من الأفضل تعقيم كمامات القماش في […]

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