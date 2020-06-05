2020/06/05 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، مقتل ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ان "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تتمكن من قتل إرهابي يحمل حزام ناسف حاول التعرض على المزارعين غربي تلول الباج".

واضافت، "فيما تجري القوات الأمنية بحثا عن إرهابي اخر كان برفقة القتيل".

بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر امني، الجمعة، بإصابة 3 من منتسبي حشد الانبار بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لفوج في حشد الانبار، في منطقة الكيلو 35 بالانبار".

وأضاف

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة (05 حزيران 2020)، عثور القوات الأمنية على سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير في محافظة كركوك، تحمل قنابر هاون والغام وصواريخ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على ورود معلومات اس

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الجمعة (05 حزيران 2020)، إلقاء القبض على عدد من المخالفين لقرار حظر التجوال في المحافظة، مع تشديد الإجراءات لتطبيق الحظر.





وذكر إعلام مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه &quo

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