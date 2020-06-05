الحشد يقتل “داعشيا” ويصيب آخر بإحباط هجوم إرهابي على مزارع الحنطة غرب الشرقاط

2020/06/05 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، من قتل عنصر بتنظيم “داعش” الإرهابي وإصابة آخر خلال احباط هجوم إرهابي لإحراق مزارع الحنطة وقتل المزارعين غرب قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء ١٥ بالحشد الشعبي (قوة المدرعات) تمكنت، اليوم، من احباط هجوم “داعشي” غادر لحرق مزارع

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