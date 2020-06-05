2020/06/05 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، أن كوادرها تتعرض إلى صعوبات عدة رغم ظروف كورونا وشحة التخصيصات.وذكرت الأمانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “أحد موظفي امانة بغداد في دائرة بلدية الشعلة قسم المتابعة تعرض الى عدة اصابات نتيجة تعرضه لحادث سير خلال تجواله ومتابعته للعمل الخدمي ضمن القاطع البلدي ونقل على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: كوادرنا تتعرض لصعوبات عدة رغم ظروف كورونا وشحة التخصيصات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: كوادرنا تتعرض لصعوبات عدة رغم ظروف كورونا وشحة التخصيصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).