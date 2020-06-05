شركات أجنبية تسرح آلاف العراقيين من مصادر رزقهم في حقول النفط

2020/06/05 | 20:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ظن محمد حيدر، موظف الأمن في حقول النفط جنوب العراق، أنه في أمان بعد توقيعه على عقد عمل جديد لمدة عام واحد لحراسة منشآت نفطية في البصرة، لكن بعد ثلاثة أيام، وجد نفسه عاطلا عن العمل.وقال حيدر البالغ 38 عاما خلال احتجاجه خارج مقر شركة نفط البصرة، الشريك المحلي للشركات الأجنبية: […]

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