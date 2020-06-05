اربيل تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/05 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة اربيل .

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سلجت "29 إصابة بفيروس كورونا في اربيل "، مبينة أن الاصابات لـ"8 رجال 9 نساء و12 طفل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة صحة كردستان، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد إجراء 1738 فحصاً، تم تسجيل 105 حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان خلال 24 ساعة".

وأضافت، أن "المجموع الكلي للإصابات بلغ 1015 حالة، فيما سجلت 18 حالة وفاة، وتماثل 444 شخصاً للشفاء التام، والحالات الراقدة في المستشفيات 555 حالة".

وأعلنت دائرة صحة كردستان، في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وبحسب آخر بيان للوزارة، فإن "مجموع الإصابات بلغ 8840، ومجموع حالات الشفاء 4338، والراقدين الكلي 4231، والراقدين في العناية المركزة 50، ومجموع الوفيات 271".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة ، مُغادرة ( ٨٨ ) ملامساً لمُصابي كُورونا ممَن تم حجرِهم لمدة أربعة عشر يوماً.

واشار بيان صادر من الدائرة ان الملامسين "غادروا الحجر الصحي الإحترازي، بعد التأكد من سلامتهم

بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت 25 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لامرأة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ذي قار، سجلت اليوم 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا،

بغداد اليوم- متابعة

وجدت دراسة طبية حديثة أن الرجال الصُلع قد يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الأعراض الشديدة لمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

واقترحت الدراسة أن يتم اعتبار الصلع أحد عوامل خطر الإصابة بالمرض، وقد أطلقوا على هذا العامل

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