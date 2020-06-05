قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية

2020/06/05 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفاددت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى م...





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