السعودية: خسوف اليوم ليس شرعيا ولا تشرع معه الصلاة

2020/06/05 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان، أن خسوف القمر مساء اليوم الجمعة، ل...





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