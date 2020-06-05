بحسب آخر دراسة.. هل يفيد ‘هيدروكسي كلوروكين’ في علاج مرضى كورونا؟

2020/06/05 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لم يثبت أن لهيدروكسي كلوروكين تأثيراً مفيداً لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد وفقاً لمسؤولي تجربة إكلينيكية بريطانية بعنوان “ريكافري” أعلنوا الجمعة التوقف “الفوري” عن إعطاء العلاج لمرضى جدد.وتجربة “ريكافري” (التعافي) هي أول تجربة إكلينيكية رئيسية تنشر نتائج طال انتظارها وهي من التجارب القليلة التي لم توقف اختباراتها على هيدروكسي كلوروكوين بعد نشر […]

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