نائب يرجح ارتفاع عدد نواب الكاظمي إلى ثلاثة

2020/06/05 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رجح عضو مجلس النواب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية ،أحمد حمه رشيد، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد نواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى ثلاثة.وقال رشيد في تغريدة بموقع تويتر : "خلال ثلاث كابينات متتالية يتغير عدد نواب رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أنه "في أواخر كابينة حيدر العبادي وبعد الاصلاح لم يبق نواب لرئيس الوزراء".وأضاف رشيد :"في كابينة عادل عبد المهدي كان هناك نائبان لرئاسة مجلس الوزراء"، وتابع قائلا: "يطرح السبت أسماء ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، أخشى أن يزداد العدد وراء كل تغيير للكابينة، بنائب لكل مكون".

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