تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

2020/06/05 | 21:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة ، تسجيل ٢٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان، إن الإصابات الجديدة تعود لـ١٢ طفلاً و٩ نساء و٥ رجل و٣ فتيات.وأضافت أن ٢٧ منهم تلقوا العدوى من إصابات سابقة، بينما ظهر على الاثنين الآخرين أعراض المرض وأثبتت الفحوصات إصابتهما بالفيروس.وأردفت أن جميع المصابين الجدد من سكنة مدينة أربيل.

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