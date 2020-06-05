مسؤول بالنفط يوضح تفاصيل اتفاق بين أعضاء “أوبك+” سيرفع أسعار خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل

2020/06/05 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الخبير الاقتصادي والمسؤول في وزارة النفط العراقية، فلاح العامري، إن أسعار نفط برنت ستصل إلى 60 دولارًا خلال الشهرين المقبلين.وأوضح العامري في تدوينة أطلعت عليها “يس عراق” أن “من خلال المفاوضات الاخيرة بين دول اوبك وحلفائهم، (٢٣) سيتم الاتفاق يؤدي الى امتصاص الفائض النفطي في العالم باسرع وقت لغرض موازنة […]

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