2020/06/05 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاعقة تضرب تجمعاً لمتظاهرين قرب البيت الأبيض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاعقة تضرب تجمعاً لمتظاهرين قرب البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاعقة تضرب تجمعاً لمتظاهرين قرب البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).