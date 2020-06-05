حكم عراقي يشتبه إصابته بفيروس كورونا

2020/06/05 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دخل الحكم العراقي علي كريم، الحجر الصحي بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.وقال كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “شعرت خلال الايام القليلة الماضية بارتفاع درجات الحرارة وظهرت علي اعراض الاصابة بفيروس كورونا“.واوضح بالقول، “حالياً اخضع للحجر الصحي بعد الاشتباه باصابتي بفيروس كورونا ومن المؤمل ان تظهر نتائج الفحص الطبي خلال الساعات المقبلة“.[…]

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