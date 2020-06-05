قتلى وجرحى بانفجار سيارةٍ مفخخة بمدينة رأس العين في سوريا

2020/06/05 | 21:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتِل وجُرِح العشرات بينهم أطفال، اليوم الجمعة، إثر انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة #رأس_العين شمالي #الحسكة، الخاضعة لسيطرة #القوات_التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالي لها.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن «انفجاراً عنيفاً ناجم عن سيارة…

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