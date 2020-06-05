  واسط تطالب الحكومة المركزية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين  

2020/06/05 | 21:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية متمثلة بوزارتي “التجارة والمالية” الاسراع بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة بعد اتمام تسويق 95% من محاصيلهم، مشددا أن تأخرها يسبب ضررا كبيرا للفلاحين لأن اغلبهم لديهم إلتزامات مالية مرهونة بتسويق المحاصيل”.وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن ” ناتج التسويق […]

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