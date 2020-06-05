2020/06/05 | 21:35 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية متمثلة بوزارتي “التجارة والمالية” الاسراع بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة بعد اتمام تسويق 95% من محاصيلهم، مشددا أن تأخرها يسبب ضررا كبيرا للفلاحين لأن اغلبهم لديهم إلتزامات مالية مرهونة بتسويق المحاصيل”.
وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن ” ناتج التسويق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واسط تطالب الحكومة المركزية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية متمثلة بوزارتي “التجارة والمالية” الاسراع بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة بعد اتمام تسويق 95% من محاصيلهم، مشددا أن تأخرها يسبب ضررا كبيرا للفلاحين لأن اغلبهم لديهم إلتزامات مالية مرهونة بتسويق المحاصيل”.
وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن ” ناتج التسويق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واسط تطالب الحكومة المركزية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واسط تطالب الحكومة المركزية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).