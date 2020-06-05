باحتجاج أمام منزله.. المئات يرفضون مرشحاً لحكومة الكاظمي

2020/06/05 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر المئات من الاشخاص، يوم الجمعة، أمام منزل مرشح وزارة النفط احسان عبد الجبار، رافضين ترشيحه للمنصب.

وقال مراسل شفق نيوز، إن مئات الأشخاص تظاهروا في محافظة البصرة أمام منزل إحسان عبد الجبار مدير شركة نفط البصرة والمرشح لوزارة النفط.

وأضاف أن المتظاهرين رفعوا شعارات تعبر عن رفضهم لترشيح عبد الجبار لوزارة النفط، وما قالوا إنها اتفاقية سياسية دفعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لترشيحه.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بسحب ترشيح عبد الجبار وترشيح شخصية مستقلة كفوءة من البصرة لتولي وزارة النفط.

وكان النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، قد أبلغ شفق نيوز، الخميس، بأن مرشح وزارة النفط احسان عبد الجبار لم يكن ضمن قائمة المرشحين التي قدمت للكاظمي.

وجاء هذا التصريح بعد تسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، فيما لم يعلن عن موعد جلسة منح الثقة للمرشحين.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على اسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي والتي بعث بها إلى البرلمان العراقي في وقت سابق من امس الخميس.

وبحسب مصدر نيابي، فإن قائمة الكاظمي تضمنت كل من، فؤاد حسين لوزارة الخارجية، حاكم سالار عبدالستار لوزارة العدل، احسان عبد الجبار لوزارة النفط، حسن ناظم لوزارة الثقافة، محمد كريم وزارة الزراعة، علاء الجبوري وزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.

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