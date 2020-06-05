أسلافنا المزارعون - الهيموت عبدالسلام

2020/06/05 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام على مدى 2.5 مليون سنة تغذى البشر على النباتات وصيد الحيوانات ،انتشر العقلاء (الإنسان الحالي) من شرق إفريقيا ثم الشرق الأوسط ومنها إلى أوربا ليصلوا أخيرا إلى أميركا وأستراليا ،وكانوا في كل مكان ذهبوا إليه واصلوا العيش بجمع النباتات البرية والحيوانات البرية، كل هذا تغير قبل 10 ألف سنة، بدأ العقلاء في تكريس كل جهدهم في تدجين بعض الحيوانات والنباتات ،فقاموا من شروق الشمس إلى غروبها في زرع البذور،وسقي ......





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