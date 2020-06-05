2020/06/05 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعزو زيادة نسب العدوى إلى الفحوصات وإهمال إجراءات الوقاية إرتفاع غير مسبوق للإصابات بكورونا ليصل إلى 1006 حالات بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) قفز عدد المصابين بفايروس كورونا في العراق امس قفزة غير مسبوقة بتسجيل 1006 اصابة في وقت تم شفاء 235 حالة ووفاة 14.وعزت وزارة الصحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع غير مسبوق للإصابات بكورونا ليصل إلى 1006 حالات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع غير مسبوق للإصابات بكورونا ليصل إلى 1006 حالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).