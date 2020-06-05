2020/06/05 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لمنع السفن المخالفة لشروط السلامة البحرية الموانئ : لا تأثير لغرق الباخرة الإيرانية على حركة الملاحة بغداد – الزمان أكد مدير عام موانئ العراق عدم وجود تأثير لحادثة غرق الباخرة الإيرانية في المياه الإقليمية العراقية على حركة الملاحة.وقال اثيل عبد علي سلمان، في بيان امس الجمعة إنه (لا تأثير […]

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