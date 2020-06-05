ترامب يدعو حكام الولايات للاستعانة بالجيش لمواجهة الاحتجاجات

2020/06/05 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرسِ الوطني لمواجهة الاحتجاجات ضد العنصرية، وذلك على الرغم من سلميتها.ويأتي هذا بينما تتواصلُ الاحتجاجاتُ الشعبية أمامَ البيت الأبيض في واشنطن، وأعلنَ متحدثٌ باسمِ جهازِ الأمن الرئاسي تعزيزَ التدابيرِ الأمنيةِ في محيطِ المقر الرئاسي وإغلاقِ بعضِ المداخل المؤديةِ اليه , […]

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