هادي رزيج : افتتاح مركز للشرطة المحلية جنوب الفلوجة

2020/06/05 | 21:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الانبار اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ،الجمعة، عن افتتاح مركز للشرطة المحلية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال رزيج في تصريح صحفي، ان ” قيادة شرطة الانبار افتتحت مركز للشرطة المحلية في منطقة حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، في خطوة تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار في كافة الاحياء السكنية “.واضاف ان” افتتاح مركز للشرطة المحلية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة سوف يساهم في تعزيز الامني والاستقرار ويختصر المسافة على سكان تلك المناطق في تقديم الشكوى وانجاز معاملاتهم دون الذهاب الى المراكز الامنية البعيدة خاصة في فترة حظر التجوال الصحي ، مبينا ان” افتتاح المراكز الامنية في المناطق المحررة يأتي ضمن خطة قيادة شرطة الانبار انتشار قوات الشرطة في كافة الاحياء السكنية “.يشار الى ان قيادة شرطة الانبار اعادة العشرات من المراكز الامنية في عموم مدن المحافظة الى العمل بعد اعادة اعمارها كون ان عصابات داعش الاجرامية قامت بتفخيخها وتفجيرها بشكل كامل ابان سيطرتها على معظم مدن الانبار”.انتهى/ 12أ

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