السجن لثلاثة صينيين في الولايات المتحدة صوروا قاعدة عسكرية

2020/06/05 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، أنه تم الحكم على ثلاثة صينيين بالسجن، بعد إقرارهم بالتقاط صور...





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