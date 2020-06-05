2020/06/05 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفاد تقرير نشره معهد الدراسات السياسية بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة ومن بينهم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ومارك زوكربرج مؤسس شركة فيسبوك قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19 في المائة، أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة كورونا.ووفقا لـ”رويترز”، قال التقرير إنه منذ 18 آذار (مارس) وعلى مدى 11 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال أزمة الجائحة.. ثروات مليارديرات أمريكا تقفز بأكثر من نصف تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال أزمة الجائحة.. ثروات مليارديرات أمريكا تقفز بأكثر من نصف تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).