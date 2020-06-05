بعد تسجيل 59 اصابة جديدة .. قائممقام سوق الشيوخ يطالب بفرض الحظر الشامل

2020/06/05 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار دعا قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي اليوم الجمعة ،محافظ ذي قار، ناظم الوائلي الى الموافقة على فرض حظر التجوال الشامل في قضاء سوق الشيوخ.واضاف الحسناوي انه ارسل كتابا للمحافظ بعد "ازدياد حالات الاصابة بوباء كورونا للحد من انتشاره، وذلك بعد تسجيل 59 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا في غضون يومين (الخميس والجمعة) وتسجيل حالة وفاة بعد تفاقم حالتها الصحية".مشيرا الى ان" القضاء سجل اعلى الاصابات على مستوى محافطة ذي قار وهذا مايدعو الى فرض حظر التجوال الشامل والتام في القضاء".ودعا الحسناوي :" الاهالي في قضاء سوق الشيوخ الى ضرورة الالتزام بطرق الوقاية والبقاء في المنازل وعدم الخروج الا للحالات الضرورية مع التأكيد على ارتداء الكفوف والكمامات في حالات التسوق".

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