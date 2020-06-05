مكتب المالكي ينفي

2020/06/05 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفى هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، وفاة الأخير، بفيروس كورونا، بعد تداول شائعات عن ذلك.وقال الركابي، في تغريدة، على "تويتر" إن "الدعاية الكاذبة والأخبار المزيفة سلاح المفلسين، الحاقدين على المالكي، وانهم لا يمتلكون سوى تسويق الأكاذيب".وتداولت صفحات مواقع التواصل اليوم الجمعة خبر وفاة المالكي بالفيروس المستجد ، فيما تباينت اراء المعلقين على الخبر بين مرحب وبين من يؤكد عدم صحة وفاته .

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