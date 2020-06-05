اتهام حزب كوردي وقادة فصائل عراقية بتهريب محاصيل زراعية

2020/06/05 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت يوم الجمعة حزباً كوردياً وقادة فصائل عراقية بتهريب محاصيل زراعية من سوريا إلى العراق.

وقال الحويت في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها رصدت عمليات تهريب محاصيل زراعية يقف خلفها قادة فصائل عراقية موالية لإيران بالاشتراك مع مسؤولين في حزب العمال الكوردستاني.

وأوضح أن هؤلاء يقومون بتهريب القمح والشعير من سوريا الى العراق عبر قضاءي البعاج وسنجار، ثم يتم نقلها إلى مخازن الحبوب التابعة الى وزارة التجارة في غرب الموصل.

وأشار الحويت إلى أن سعر الطن الواحد من مادة الحنطة يتراوح بين 120 و130 دولار أمريكي، وكذلك سعر الطن الواحد من مادة الشعير يبلغ 60 دولارا.

وأردف بالقول، "إننا كعشائر عربية نرى أن عملية تهريب المحاصيل من سوريا إلى العراق هي جريمة بحق الفلاحين والمزارعين الذين سهروا ليلا ونهارا لحماية محاصيلهم من نيران تنظيم داعش، وتسويقها الى المخازن لعيش العوائل التي ليس لها مصدر آخر للعيش".

ووجد حزب العمال الكوردستاني المعارض لتركيا موطئ قدم في قضاء سنجار والمناطق المحيطة به إبان اجتياح تنظيم داعش للمنطقة عام 2014، وأسس الحزب الكوردي لاحقاً فصيلا مواليا له باسم وحدات حماية سنجار.

في حين دخلت فصائل الحشد الشعبي إلى تلك المناطق عام 2017 عندما انسحبت قوات البيشمركة منها في أعقاب التوتر الناجم عن استفتاء الاستقلال.

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