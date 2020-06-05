التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الرصافة

2020/06/05 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا.والاصابات الـ ٢٧٤ موزعة كالتالي:ـ ٥١ اصابة منها شخصت خلال المسح الميدانيـ ١٤٨ اصابة بمدينة الصدرـ قطاع الاعظمية 2 حالةـ الكرادةـ تقاطع المسبحـ قطاع الاعظمية ٥ حالات ضمن محلات ٣٣٦، ٣٣٠، ٣٤٥، ٣١٦ـ قطاع البلديات الاول ١٠ حالات في البلديات والمشتل والامين والكماليةـ قطاع […]

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