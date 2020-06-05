البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد الذي يخلو من التصويت على الكابينة الوزارية

2020/06/05 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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البرلمان ينشر جدول اعمال جلة الغد الذي يخلو من التصويت على الكابينة الوزارية

يتبع..

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