2020/06/05 | 22:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوت غداً على مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة

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