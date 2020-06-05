2020/06/05 | 22:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديل موعد التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2020/2021 وتحدد تاريخ 1/9/2020 موعدا جديدا يستمر لغاية 29/10/2020.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم تلقته وكالة اين، "أن تداعيات الظرف الصحي الراهن استدعت إعادة النظر بالتوقيتات السابقة وأن موعد الامتحان التنافسي والإجراءات اللازمة ستعلن في الوقت المناسب مع تخويل الجامعات الحكومية استكمال دورات كفاءة الحاسوب واللغة الإنكليزية وامتحان كفاءة اللغة العربية من خلال الامتحانات الإلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تحدد الأول من أيلول المقبل موعداً جديداً للتقديم إلى الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تحدد الأول من أيلول المقبل موعداً جديداً للتقديم إلى الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).