محافظ واسط يطالب الحكومة المركزية بصرف مستحقات الفلاحين

2020/06/05 | 22:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية متمثلة بوزارتي “التجارة والمالية” الاسراع بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة بعد اتمام تسويق 95% من محاصيلهم، مشددا أن تأخرها يسبب ضررا كبيرا للفلاحين لأن اغلبهم لديهم إلتزامات مالية مرهونة بتسويق المحاصيل”.وقال المياحي في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه أن ” ناتج التسويق لمحصول الحنطة لغاية اليوم الجمعة في واسط بلغ 630 ألف طن، توزعت على مراكز الاستلام ال10 المخصصة والمنتشرة في أقضية واسط”، لافتا” أنه لم يتبقى سوى 5‎%‎ من الفلاحين لم يكملوا تسويق محاصيلهم وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من التسويق”.واثنى المياحي على جميع الجهود التي بذلت من الفلاحين في المحافظة وكذلك اللجنة المختصة على الرغم من الظروف التي يعيشها البلد، مبينا “أن عملية التسويق تمت بشكل مقبول”.

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