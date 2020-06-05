البرلمان ينشر جدول أعمال ثانٍ يتضمن التصويت على الوزارات يوم غد

2020/06/05 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-اربيل

نفى المدير العام لكمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، الجمعة (5 حزيران 2020) "الاتهامات" بشأن عدم امتثال الإقليم للممنوعات التي الحكومة الاتحادية، والخاصة بمنع دخول مجموعة من المواد المستوردة.

وقال عبد الرحمن، في حديث ل

بيان رسمي:

لتقى الدكتور حيدر العبادي برئيس تيار الحكمة سماحة السيد عمار الحكيم .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل اوضاع البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا والتحديات التي يمر بها وجائحة كورونا وتاثيراتها اضافة لاستكمال التشكيلة الحكومية وتلبية مطالب المو

بغداد اليوم- متابعة

رفضت إيران اليوم الجمعة دعوة فرنسا لإطلاق سراح عالمة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، وقالت إنها تمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، ولن تساعد في حل المشكلة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها:"مثلما قلنا مرارا فإن قضية

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