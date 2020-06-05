2020/06/05 | 22:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير روسيا لدى العراق: ديناميكية عالية في العلاقات الروسية العراقية على أصعدة كافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 22:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير روسيا لدى العراق: ديناميكية عالية في العلاقات الروسية العراقية على أصعدة كافة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير روسيا لدى العراق: ديناميكية عالية في العلاقات الروسية العراقية على أصعدة كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).