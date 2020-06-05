البرلمان يحدد موعد جلسة التصويت على مرشحي الحقائب الشاغرة

2020/06/05 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، غداً السبت، على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، فأن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، اضافة الى مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية.

وأعلن مجلس النواب العراقي، امس الخميس، عن تسلم رئيسه محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، دون الكشف عن الأسماء.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على اسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي والتي بعث بها إلى البرلمان العراقي في وقت سابق من امس الخميس.

وبحسب مصدر نيابي مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز، فإن قائمة الكاظمي تضمنت كل من، فؤاد حسين لوزارة الخارجية، حاكم سالار عبدالستار لوزارة العدل، احسان عبد الجبار لوزارة النفط، حسن ناظم لوزارة الثقافة، محمد كريم وزارة الزراعة، علاء الجبوري وزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.

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