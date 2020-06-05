بينهم امراءة.. ثلاثة عناصر من عصابات داعش في قبضة شرطة نينوى

2020/06/05 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية من القبض على ثلاثة دواعش.وقال الحمداني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية وبعد […]

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