2020/06/05 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الجمعة، عن تراجع في عدد الإصابات لتصل اليوم ( 11) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وشفاء 6حالات.وقال بيان الدائرة أنها سجلت انخفاضا في عدد الإصابات عن الايام السابقة، مشيرا إلى أن الإصابات ١١ موزعة حسب المناطق في مركز العمارة ( ابو رمانة ، الماجدية ، حي النداء ).إضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).