2020/06/05 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الجمعة، عن تراجع في عدد الإصابات لتصل اليوم ( 11) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وشفاء 6حالات.
وقال بيان الدائرة أنها سجلت انخفاضا في عدد الإصابات عن الايام السابقة، مشيرا إلى أن الإصابات ١١ موزعة حسب المناطق في مركز العمارة ( ابو رمانة ، الماجدية ، حي النداء ).
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان الدائرة أنها سجلت انخفاضا في عدد الإصابات عن الايام السابقة، مشيرا إلى أن الإصابات ١١ موزعة حسب المناطق في مركز العمارة ( ابو رمانة ، الماجدية ، حي النداء ).
إضافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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