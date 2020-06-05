ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات


ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات
2020/06/05 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت  دائرة صحة ميسان،الجمعة، عن تراجع في عدد الإصابات لتصل اليوم   ( 11) إصابة جديدة  بفايروس كورونا المستجد وشفاء 6حالات.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت انخفاضا في عدد الإصابات عن الايام السابقة، مشيرا إلى أن الإصابات ١١ موزعة حسب المناطق  في مركز العمارة  ( ابو رمانة ، الماجدية ، حي النداء ).

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