الإدارة الذاتية تمنع رسمياً توريد القمح إلى مراكز الحكومة السورية

2020/06/05 | 23:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت #الإدارة_الذاتية منع تصدير أو إخراج محصول القمح للموسم الحالي من مناطقها، أو توريدها إلى المراكز التابعة لـ #الحكومة_السورية في مدينة #القامشلي، اعتباراً من تاريخ اليوم الجمعة.جاء ذلك في تعميمين أصدرهما المجلس التنفيذي للإدارة…

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