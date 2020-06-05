كورونا تهيمن على جلسة البرلمان غداً وجدول الاعمال لا يتطرق للحقائب الشاغرة

2020/06/05 | 23:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال البرلمان ليوم غد السبت.وبحسب جدول الأعمال الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ان البرلمان سيناقش يوم غد تقريراً من لجنة الازمة النيابية عن جائحة كورونا.كما اشار جدوزل الأعمال الى تقرير ثانٍ بشأن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فيما خلا جدول الأعمال من أي ذكر لتصويت البرلمان على مرشحي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للحقائب الوزارية الشاغرة والتي ابلغ رئيس البرلمان باستعداده للحضور وعرضهم على البرلمان لنيل الثقة.

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