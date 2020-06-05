البرلمان يضع استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة الأزمة المالية ضمن أعمال جلسة السبت 6 حزيران

2020/06/05 | 23:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد السبت.وتضمن جدول أعمال جلسة الغد، “استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا”.كما تضمن جدول الأعمال، “مناقشة تقرير اللجنة المالية، ومقترحاتها حول الأزمة المالية”.

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