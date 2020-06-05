2020/06/05 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. البرلمان يستكمل كابينة الكاظم الوزارية غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البرلمان يستكمل كابينة الكاظم الوزارية غدا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البرلمان يستكمل كابينة الكاظم الوزارية غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).