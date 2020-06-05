2020/06/05 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عديدة أن منصة “فيسبوك” طرحت خاصية جديدة يمكنها نقل الصور الخاصة بالمستخدمين إلى منصة “آمنة”.لفت موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “فيسبوك” بات يمكن مستخدميه للمرة الأولى من نقل صورهم الخاصة إلى تطبيق “غوغل للصور” المنفصل، الذي يوصف بأنه أكثر منصة أمنا للصور.جاء هذا التعاون لتسهيل إمكانية عثور المستخدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاصية جديدة من “فيسبوك” تمكنك من نقل صورك إلى منصة “آمنة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاصية جديدة من “فيسبوك” تمكنك من نقل صورك إلى منصة “آمنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).