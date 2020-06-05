صندوق الأعمار: انجاز مشروعي مجاري في الحويجة

2020/06/05 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، اليوم الجمعة، انجاز إعادة تأهيل مشروعين للمجاري في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

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